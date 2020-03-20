В Украине разработали собственную тест-систему на коронавирус
20 марта, 2020, 12:03
Над созданием отечественных тест-систем ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины работали еще с января 2020 года по заданию СНБО
Об этом сообщается на странице Института молекулярной биологии генетики НАН Украины в Facebook.
"В настоящее время разработана в ИМБГ НАНУ тест-система для лабораторной диагностики COVID-19 прошла регистрацию в Украине и в случае соответствующего финансирования готова к выпуску на базе Института", - говорится в сообщении.
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Напомним, решением СНБО, введенным в действие президентом Украины, предусматривается финансирование изготовления 200 тыс. тест-систем на коронавирус
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