 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине разработали собственную тест-систему на коронавирус

В Украине разработали собственную тест-систему на коронавирус


фото: reuters
Над созданием отечественных тест-систем ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины работали еще с января 2020 года по заданию СНБО

Об этом сообщается на странице Института молекулярной биологии генетики НАН Украины в Facebook.

"В настоящее время разработана в ИМБГ НАНУ тест-система для лабораторной диагностики COVID-19 прошла регистрацию в Украине и в случае соответствующего финансирования готова к выпуску на базе Института", - говорится в сообщении.

Читайте также: Результат - за полчаса: в Таиланде разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса

Напомним, решением СНБО, введенным в действие президентом Украины, предусматривается финансирование изготовления 200 тыс. тест-систем на коронавирус

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать