Результат - за полчаса: в Таиланде разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса
Разработкой занимался Институт науки и технологий Видьясиримедхи (VISTEC), сообщает Bangkok Post.
Новый экспресс-тест показывает результат уже через 30-45 минут, по сравнению с четырьмя-шестью часами, необходимыми в настоящее время.
Клинические испытания новых тестов начнутся в следующем месяце.
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Всего в мире количество случаев заражения достигло 187 717 человек. Число жертв составляет 7 822. Более 79 тысяч человек успешно прошли курс лечения. Коронавирус зафиксирован в более чем 150 странах мира.
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Напомним, нидерландские ученые утверждают, что они обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.
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