Результат - за полчаса: в Таиланде разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса

18 марта, 2020, 11:48

В Таиланде ученые разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса COVID-19 в организме человека

Разработкой занимался Институт науки и технологий Видьясиримедхи (VISTEC), сообщает Bangkok Post.

Новый экспресс-тест показывает результат уже через 30-45 минут, по сравнению с четырьмя-шестью часами, необходимыми в настоящее время.

Клинические испытания новых тестов начнутся в следующем месяце.

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Всего в мире количество случаев заражения достигло 187 717 человек. Число жертв составляет 7 822. Более 79 тысяч человек успешно прошли курс лечения. Коронавирус зафиксирован в более чем 150 странах мира.

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Напомним, нидерландские ученые утверждают, что они обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.