В мире организуется два лагеря в способе противодействия пандемии, - Бессмертный

20 марта, 2020, 18:43

Об этом он рассказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Еспресо.TV.

"С моей точки зрения, мы объективно не знаем и на самом деле не понимаем ситуацию. Если сравнить другие страны - европейские, азиатские, то сейчас идет произведение не только вакцины, но и тактики поведения власти, людей, органов местного самоуправления к таким случаям. А обычно войны завершались пандемиями, поэтому вряд ли можно назвать то, что сейчас происходит войной. Это предтача серьезного противостояния в мире. Уже очевидно, что в мире организуется два лагеря по способу противодействия пандемии и любом беде. Очень многие страны вторят Китай. это в ибудовуеться такая диктаторская система, суть которой заключается в том, что мы не знали, не знаем и вряд ли будем знать окончательные и точные данные: когда началась пандемия в Китае, как она развивалась, жертвы ", - сказал дипломат.

По его словам, это такой блок стран, который производит вертикальную диктаторскую тоталитарную модель противостояния.

"Другие, которые понимают, что бороться с таким бедствием только системой государственной вертикали невозможно, то они привлекают, начиная с общественности, заканчивая местное самоуправление, институты демократического общества", - отметил Бессмертный.

Он добавил, что такие государства успешно противостоят пандемии.

"Обратите внимание, какие показатели дает Великобритания. Как она противостоит и вместе с ней Скандинавские государства. Мы сейчас выглядим, как посттоталитарное государство с властью, которая хочет тоталитаризма, и поэтому применяет, с моей точки зрения, частично правильные, а частично нелепые способы противостояния пандемии", - отметил дипломат.