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Espreso.tvОбществоПравительство должно платить минимальную зарплату работникам, которые остались без работы из-за карантина, - Гройсман

Правительство должно платить минимальную зарплату работникам, которые остались без работы из-за карантина, - Гройсман


фото: reuters
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что государство должно обеспечить деньгами работников, которые лишились работы из-за карантина

Об этом Владимир Гройсман заявил в Facebook.

"В условиях карантина много обычных работников были отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск. А это как правило обычные работники сферы обслуживания. Это парикмахеры, официанты, уборщики, рабочие обычных предприятий. И вот они возвращаются домой и думают о том, как им прожить этот период карантина. Точнее не как, а за что. Поскольку мы знаем, что у простых людей не так много сбережений - поэтому они нуждаются сегодня в финансовой поддержке", - заявил экс-премьер.

Гройсман предлагает правительству выплачивать таким работникам минимальную з/п в размере 4723 грн.

По его словам, на эти цели нужно сконцентрировать и направить (на первый период) - 500 млн долларов.

 

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