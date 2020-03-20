Правительство должно платить минимальную зарплату работникам, которые остались без работы из-за карантина, - Гройсман
Об этом Владимир Гройсман заявил в Facebook.
"В условиях карантина много обычных работников были отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск. А это как правило обычные работники сферы обслуживания. Это парикмахеры, официанты, уборщики, рабочие обычных предприятий. И вот они возвращаются домой и думают о том, как им прожить этот период карантина. Точнее не как, а за что. Поскольку мы знаем, что у простых людей не так много сбережений - поэтому они нуждаются сегодня в финансовой поддержке", - заявил экс-премьер.
Гройсман предлагает правительству выплачивать таким работникам минимальную з/п в размере 4723 грн.
По его словам, на эти цели нужно сконцентрировать и направить (на первый период) - 500 млн долларов.
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