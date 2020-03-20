В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации, - заместитель Кличко
20 марта, 2020, 09:15
В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице
Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина .
Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.
"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть будет развозить медиков и правоохранителей на работу и рассказал о готовности города к карантину и наличии медсредств.
- Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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