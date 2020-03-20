В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации, - заместитель Кличко

20 марта, 2020, 09:15

В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина .

Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.