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Espreso.tvОбществоВ Киеве введут режим чрезвычайной ситуации, - заместитель Кличко

В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации, - заместитель Кличко


фото: health.kievcity.gov.ua
В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина .

Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть будет развозить медиков и правоохранителей на работу и рассказал о готовности города к карантину и наличии медсредств.
  • Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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