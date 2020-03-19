62 тысяч масок, 200 аппаратов вентиляции легких: Кличко рассказал о готовности Киева к коронавирусу

19 марта, 2020, 13:02

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о готовности города к карантину и наличие медсредств

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня в Киев поступило 62 тыс. масок, город их приобрел, на следующей неделе мы еще рассчитываем получить 100 тыс. масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях, также сделали заказ за рубежом", - сообщил Кличко.

Он сообщил, что маски распространяют в больницах, на коммунальных предприятиях, часть сегодня передадут полиции.

"Я могу сказать, что большой спрос на маски не только в Киеве, но и в других городах, не только в Украине. Люди выметают не только продукты питания, но и медицинские средства, в частности маски", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что в городе 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Из них 133 в инфекционных отделениях, базовых больницах. Мы заказали еще дополнительно аппараты и рассчитываем, что несколько десятков мы получим на следующей неделе", - сказал он.

Он также рассказал, что город купил 2 экспресс-лаборатории для города.

"Сегодня передали медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. .А также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах" Борисполь "и имени Игоря Сикорского. Но, поскольку аэропорты пока закрыты, то мы передали это оборудования в Александровскую больницу и городскую больницу №9 "", - сказал Кличко.

Эти экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность - 97-99 процентов.

Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает получить в течение двух ближайших недель.