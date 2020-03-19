 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество62 тысяч масок, 200 аппаратов вентиляции легких: Кличко рассказал о готовности Киева к коронавирусу

62 тысяч масок, 200 аппаратов вентиляции легких: Кличко рассказал о готовности Киева к коронавирусу


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о готовности города к карантину и наличие медсредств

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня в Киев поступило 62 тыс. масок, город их приобрел, на следующей неделе мы еще рассчитываем получить 100 тыс. масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях, также сделали заказ за рубежом", - сообщил Кличко.

Он сообщил, что маски распространяют в больницах, на коммунальных предприятиях, часть сегодня передадут полиции.

"Я могу сказать, что большой спрос на маски не только в Киеве, но и в других городах, не только в Украине. Люди выметают не только продукты питания, но и медицинские средства, в частности маски", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что в городе 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Из них 133 в инфекционных отделениях, базовых больницах. Мы заказали еще дополнительно аппараты и рассчитываем, что несколько десятков мы получим на следующей неделе", - сказал он.

Он также рассказал, что город купил 2 экспресс-лаборатории для города.

"Сегодня передали медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, которые  закупил город. .А также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах" Борисполь "и имени Игоря Сикорского. Но, поскольку аэропорты пока закрыты, то мы передали это оборудования в Александровскую больницу и городскую больницу №9 "", - сказал Кличко.

Эти экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность - 97-99 процентов.
Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает получить в течение двух ближайших недель.

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть будет развозить медиков и правоохранителей на работу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать