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Espreso.tvОбществоВласти Киева будут развозить на работу медиков и работников предприятий обеспечения жизнедеятельности, - Кличко

Власти Киева будут развозить на работу медиков и работников предприятий обеспечения жизнедеятельности, - Кличко


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть будет развозить медиков и правоохранителей на работу

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"В Киеве на время ограничения для правоохранителей, медиков и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность нашего города мы организуем развоз на работу", - сказал Кличко.

Однако, о каких конкретно предприятия идет речь и когда развозки заработают - он не уточнил.

Мэр столицы добавил, что все должны четко понимать уровень опасности, чтобы болезнь не получила такого распространения и размеров, как в других странах и требование оставаться дома - это забота о здоровье каждого из людей.

 
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