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Espreso.tvОбществоСША приостановили выдачу виз во всех посольствах

США приостановили выдачу виз во всех посольствах


фото: reuters
Соединенные Штаты приостановили оказание обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США в связи с пандемией коронавируса в мире

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Сообщается, что с 20 марта на неопределенный срок приостановлена выдача иммиграционных и неиммиграционных виз.

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"В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все обычные визы для иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволяют ресурсы, посольства и консульства будут продолжать оказывать срочные и неотложные визовые услуги ", - говорится в сообщении.

При этом услуги остаются доступными для граждан США. Также ситуация не влияет на программу безвизового въезда.

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