Трамп анонсировал быструю победу над коронавирусом

20 марта, 2020, 10:39

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре удастся победить эпидемию коронавируса нового типа COVID-19

"Мы победим. И это, вероятнее всего, будет вскоре, чем позже", - заявил Трамп.

We are going to WIN, sooner rather than later! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 19, 2020



Напомним, согласно последним данным, в США зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, 155 из них - летальные.

Всего в мире обнаружили более 244 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Более 86 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 10 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (3405 смертей) и Китай (3245), который 19 марта опустился на второе место по количеству жертв

Сейчас на планете около 147 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% - люди в тяжелом и критическом состоянии.