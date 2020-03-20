Трамп анонсировал быструю победу над коронавирусом
"Мы победим. И это, вероятнее всего, будет вскоре, чем позже", - заявил Трамп.
We are going to WIN, sooner rather than later!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 19, 2020
Напомним, согласно последним данным, в США зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, 155 из них - летальные.
Всего в мире обнаружили более 244 тысяч случаев заболевания COVID-19.
Более 86 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 10 тыс.
Из них значительная часть приходится на Италию (3405 смертей) и Китай (3245), который 19 марта опустился на второе место по количеству жертв
Сейчас на планете около 147 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% - люди в тяжелом и критическом состоянии.
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