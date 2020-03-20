"Почти точно": генсек ООН предположил глобальную рецессию в сваязи с коронавирусом

20 марта, 2020, 12:39

19 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег, что в связи с пандемией COVID-19 сейчас почти с уверенностью можно говорить о глобальной рецессии "возможно небывалых масштабов"

Об этом генсек ООН Гутерреш сообщил во время видеоконференции, передает Reuters.

"Глобальная рецессия, возможно небывалых масштабов, почти точно будет", - заявил генсек.

"Такие времена требуют скоординированных, решительных и новаторских действий от ведущих экономик мира, - сказал Гутерриш, добавив, - мы оказались в небывалой ситуации и обычные правила больше не подходят".

Гутерриш, который был премьер-министром Португалии с 1995 до 2002 года, призвал страны увеличить расходы на здравоохранение и помогать бедным государствам и поддерживать усилия Всемирной организации здравоохранения.

Читайте также: Коронавирус: Трамп хочет влить в экономику США дополнительные $850 млрд, - WP

"Богаче странам не следует думать, что им нужно заботиться только о своих гражданах. Богатым странам выгодно тратиться на глобальные усилия, потому что этот кризис может прийти откуда угодно и когда угодно ", - сказал он.

Антониу Гутерриш выразил особую обеспокоенность положением дел в государствах Африки и в других развивающихся странах.

"Нам обязательно нужно их поддерживать, потому что вирус направляется к ним, а их системы здравоохранения чрезвычайно слабы, поэтому им потребуется поддержка развитых стран. Если такой поддержки не будет, то мы можем получить катастрофические последствия", - предостерег генеральный секретарь ООН, сказав, что умереть могут миллионы.