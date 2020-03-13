Наибольший обвал за последние 33 года: американские индексы рекордно провалились на бирже
Об этом пишет Associated Press.
По результатам торгов, индексы попали в так называемую "медвежью зону". Ею считается ситуация, когда цены упали более чем на 20%.
Индекс S & P 500, который включает 500 крупнейших компаний мира, упал за этот день на 9,5%. В целом же он потерял 26,7% от самой высокой отметки, которая была установлена лишь в прошлом месяце.
Промышленный показатель Dow Jones потерял почти 10%. Это самая большая потеря с момента падения на 23% в "черный понедельник" 1987 года.
Таким образом был завершен беспрецедентный рост индексов, продолжавшийся 11 лет .
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Напомним, после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии распространения новой коронавирусной инфекции covid-19, а президент США Дональд Трамп предложил запретить въезд в страну из Европы, фондовые индексы вернулись к падению.
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Во вторник цены на нефть и фондовые рынки по всему миру отыграли часть падения. Перед этим индекс Dow Jones в понедельник потерял 7,8%, S & P 500 - 7,6%, а Nasdaq Composite снизился на 7,3%.
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