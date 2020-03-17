Коронавирус: Трамп хочет влить в экономику США дополнительные $850 млрд, - WP

17 марта, 2020, 18:10

Администрация президента США Дональда Трампа инициировала процедуру выделения дополнительных $850 млрд для поддержания экономической стабильности в стране и обратилась с этим предложением в Конгресс

Об этом сообщила во вторник американская авторитетная газета The Washington Post со ссылкой сразу на четыре источника в администрации, знакомые с планированием.

"Администрация Трампа просит Конгресс одобрить масштабный пакет для экономического стимулирования в размере около $850 млрд для предотвращения падения экономики из-за коронавируса", - отмечает издание.

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Планируется, что во вторник министр финансов Стивен Мнучин озвучит детали плана республиканского большинства в Сенате.

Как стало известно, пакет направлен на вливание миллиардных сумм в экономику, уменьшение налога на заработную плату, а также задействование других механизмов. Уточняется, что около $50 млрд администрация Трампа планирует выделить на помощь в сфере авиаперевозок.

Кроме того, источники сообщили, что помощь также предусмотрена для малого бизнеса.

Напомним, коронавирус стал одной из причин рекордного падения индексов на фондовой бирже в Нью-Йорке.