Коронавирус: Трамп хочет влить в экономику США дополнительные $850 млрд, - WP
Об этом сообщила во вторник американская авторитетная газета The Washington Post со ссылкой сразу на четыре источника в администрации, знакомые с планированием.
"Администрация Трампа просит Конгресс одобрить масштабный пакет для экономического стимулирования в размере около $850 млрд для предотвращения падения экономики из-за коронавируса", - отмечает издание.
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Планируется, что во вторник министр финансов Стивен Мнучин озвучит детали плана республиканского большинства в Сенате.
Как стало известно, пакет направлен на вливание миллиардных сумм в экономику, уменьшение налога на заработную плату, а также задействование других механизмов. Уточняется, что около $50 млрд администрация Трампа планирует выделить на помощь в сфере авиаперевозок.
Кроме того, источники сообщили, что помощь также предусмотрена для малого бизнеса.
Напомним, коронавирус стал одной из причин рекордного падения индексов на фондовой бирже в Нью-Йорке.
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