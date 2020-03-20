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Espreso.tvОбществоНБУ хочет ускорить получение помощи от МВФ, - Смелый

НБУ хочет ускорить получение помощи от МВФ, - Смелый


фото: bank.gov.ua
Помимо стандартной программы Нацбанк также хотел бы получить экстренную помощь от МВФ

Об этом глава Нацбанка Яков Смолий сообщил на брифинге о работе банков и финансовых рынков, передает Еспресо.TV.

Национальный банк Украины хочет ускорить получение программы расширенного финансирования от Международного валютного фонда.

По его словам, размер этой программы был согласован еще в прошлом году.

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"Украина практически выполнила свои обязательства. Мы ожидаем, что Верховная Рада проголосует два закона, которые стояли как предварительное условие", - сообщил он.

Смелый напомнил, что у МВФ есть две программы для поддержки пострадавших от коронавируса стран.

"Мы также рассчитываем на часть этого финансирования", - добавил он.

НБУ также ожидает помощь от Всемирного банка, Европейской комиссии, других доноров, сообщил Смолий.

По его словам, часть этого финансирования пойдет на финансирование дефицита госбюджета, другая часть - на пополнение золотовалютных резервов.

Также глава НБУ упомянул в речи о мировой рецессии и заявил, что в Нацбанке будут просматривать темпы роста ВВП Украины на 2020 год.

  • Напомним, 19 марта стало известно, что НБУ ведет переговоры с МВФ сразу по поводу двух программ поддержки экономики
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