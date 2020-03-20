НАБУ обыскало дом экс-помощника Пашинского

20 марта, 2020, 15:47

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в доме Николая Кузьмы, экс-помощника нардепа Пашинского по делу возможных оборудок в оборонке

Об этом этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, сообщает "Слово и Дело".

НАБУ расследует уголовное производство по фактам возможного завладение госимуществом и злоупотребления служебным положением топ-чиновниками МВД, Нацгвардии, Министерства обороны и комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

По версии следствия, эти лица на протяжении 2015-2019 годов, вопреки интересам службы, действуя умышленно в интересах ООО "Украинская бронетехника" создали возможность для заключения контрактов с указанным предприятием по поставке бронетехники для нужд ВСУ, МВД Украины, НГУ, которая состоялась по завышенным ценам. Детективы считают, что сама техника оказалась некачественной, что повлекло тяжкие последствия в виде убытков государственному бюджету Украины.

В рамках этого дела детективы провели обыск у бывшего помощника Пашинского Николая Кузьмы, который является братом Александра Кузьмы - директора ООО "Украинская бронетехника". Поэтому НАБУ считает, что бывший помощник нардепа может быть причастен к уголовному производству и решили провести у него обыск.

Следователи изъяли у Кузьмы мобильные телефоны и планшет.

"Осмотрев планшет, детективы нашли на нем переписку о бронированных автомобилях, их бронировании и т.д. и электронные документы по поставке (закупке) бронированных автомобилей. На телефоне Хiаоmi МI 8 нашли записи в календаре, связанные с делом, а на iPhone 11 Pro Max - обнаружено документы и переписку по производству СБА "Варта" и СБА "Новатор", их финансирование, отзывов об указанных автомобили, акт испытаний СБА "Варта". Поэтому указанное постановлением детектива признано вещественными доказательствами ", - говорится в сообщении.