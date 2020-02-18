Пашинскому отказали в отмене круглосуточного домашнего ареста

18 февраля, 2020, 17:36

18 февраля Киевский апелляционный суд оставил без изменений предыдущее решение о круглосуточном домашнем аресте для народного депутата 8-го созыва Сергея Пашинского

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского райсуда от 28 января оставили без изменений.

Пашинский останется под круглосуточным домашним арестом как минимум до 27 марта.

Напомним, 18 декабря 2019 года суд изменил меру пресечения для экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского с содержания под стражей на домашний арест