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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Италии за сутки умерло 627 человек

Коронавирус: в Италии за сутки умерло 627 человек

В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 627 человек. Это означает, что количество смертей в стране от коронавируса возросло до 4032 человек
Об этом сообщает Reuters.
"Количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии выросло за сутки до 627 человек. Это является крупнейшим ежедневным приростом с момента возникновения инфекции месяц назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 20 марта, в Италии от коронавируса умерло 4032 человека.
Отмечается, что Италия обогнала Китай по количеству зарегистрированных смертей.
 
 
  • Напомним, итальянские города вводят жесткие меры и новые ограничения, пытаясь сдержать пандемию коронавируса, по которой Италия вышла в мировые лидеры по количеству погибших.
  • Во Львове обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Германии.
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