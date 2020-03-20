Коронавирус: в Италии за сутки умерло 627 человек

20 марта, 2020, 20:32

В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 627 человек. Это означает, что количество смертей в стране от коронавируса возросло до 4032 человек

Об этом сообщает Reuters

"Количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии выросло за сутки до 627 человек. Это является крупнейшим ежедневным приростом с момента возникновения инфекции месяц назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 20 марта, в Италии от коронавируса умерло 4032 человека.

Отмечается, что Италия обогнала Китай по количеству зарегистрированных смертей.