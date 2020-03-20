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Espreso.tvОбществоЭпицентр коронавируса в Италии: Милан вывел на улицы войска

Эпицентр коронавируса в Италии: Милан вывел на улицы войска

Итальянские города вводят более жесткие меры и новые ограничения, пытаясь сдержать пандемию коронавируса, из-за которой Италия вышла в мировые лидеры по количеству погибших

Об этом сообщает Ansa .

Префектура Милана в пятницу распорядилась развернуть 114 военных, чтобы они контролировали соблюдение жителями приказа оставаться дома.

Это решение было принято после того, как губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана обратился к армии с просьбой помочь полиции обеспечить выполнение карантина.

В Италии жителям разрешено передвигаться только с целью работы, решения проблем со здоровьем или закупки продовольствия. Тысячи людей нарушают карантинные требования.

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Между тем северо-восточный регион Венето, центром которого является Венеция, из-за пандемии коронавируса в пятницу закрыл свои парки и скверы. Запрещено использование велосипедов и пешеходных прогулок. Люди, которые выходят покупать еду или гулять с собаками, не должны отдаляться на расстояние более 200 метров от своих домов. Продуктовые магазины и супермаркеты закроют на воскресенье и праздничные дни. Все ограничения пока будут действовать до 3 апреля.

Северо-западный регион Пьемонт планирует издать постановление, что усилит меры "блокады", в частности - еще больше ограничит активность людей на свежем воздухе.

Власти северных регионов заявляют, что не могут ждать, пока правительство решится на новые ограничения по всей стране. Особенно критический момент - выходные, когда ожидается большое присутствие граждан на улицах.

Напомним, 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса - в стране умерли уже 3405 человек.

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