Эпицентр коронавируса в Италии: Милан вывел на улицы войска
Об этом сообщает Ansa .
Префектура Милана в пятницу распорядилась развернуть 114 военных, чтобы они контролировали соблюдение жителями приказа оставаться дома.
Это решение было принято после того, как губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана обратился к армии с просьбой помочь полиции обеспечить выполнение карантина.
В Италии жителям разрешено передвигаться только с целью работы, решения проблем со здоровьем или закупки продовольствия. Тысячи людей нарушают карантинные требования.
Читайте также: Сингапур ввел штраф в $ 10 000 за первое нарушение режима самоизоляции
Между тем северо-восточный регион Венето, центром которого является Венеция, из-за пандемии коронавируса в пятницу закрыл свои парки и скверы. Запрещено использование велосипедов и пешеходных прогулок. Люди, которые выходят покупать еду или гулять с собаками, не должны отдаляться на расстояние более 200 метров от своих домов. Продуктовые магазины и супермаркеты закроют на воскресенье и праздничные дни. Все ограничения пока будут действовать до 3 апреля.
Северо-западный регион Пьемонт планирует издать постановление, что усилит меры "блокады", в частности - еще больше ограничит активность людей на свежем воздухе.
Власти северных регионов заявляют, что не могут ждать, пока правительство решится на новые ограничения по всей стране. Особенно критический момент - выходные, когда ожидается большое присутствие граждан на улицах.
Напомним, 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса - в стране умерли уже 3405 человек.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-