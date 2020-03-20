Коронавирус: на пляжах Одессы будут предупреждать о карантине
20 марта, 2020, 17:45
С 20 марта спасательная служба Одессы каждый час будет патрулировать пляжи на квадроцикле и моторном катере с целью оповещения граждан
Об этом сообщает местное СМИ 7 канал.
Отмечается, что на одесских пляжах много людей, которые прогуливаются, несмотря на карантин. Поэтому предупреждать о последствиях коронавируса и несоблюдении карантина будут еще и там.
"С 20 марта спасательная служба города каждый час будет патрулировать пляжи на квадроцикле и моторном катере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на катере и квадроцикле установлены громкоговорители для оповещения населения.
Фото: 7 канал
- Напомним, ранее стало известно, что по всей Украине будут курсировать машины с громкоговорителями, которые будут призывать оставаться дома.
- Если ситуация с распространением COVID-19 в Европе и Украине будет ухудшаться, карантин продлят.
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