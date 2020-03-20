Коронавирус: на пляжах Одессы будут предупреждать о карантине

20 марта, 2020, 17:45

С 20 марта спасательная служба Одессы каждый час будет патрулировать пляжи на квадроцикле и моторном катере с целью оповещения граждан

Об этом сообщает местное СМИ 7 канал

Отмечается, что на одесских пляжах много людей, которые прогуливаются, несмотря на карантин. Поэтому предупреждать о последствиях коронавируса и несоблюдении карантина будут еще и там.

"С 20 марта спасательная служба города каждый час будет патрулировать пляжи на квадроцикле и моторном катере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на катере и квадроцикле установлены громкоговорители для оповещения населения.

Фото: 7 канал