Коронавирус: Италия опередила Китай по числу жертв
19 марта, 2020, 20:54
В Италии от коронавируса уже умерло больше людей, чем в Китае
Об этом говорится в данных университета имени Джона Хопкинса.
За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек. Таким образом, всего в стране жертвами COVID-19 стали 3 405 человек. Это больше, чем в Китае - там умерло 3 249 человек.
- Напомним, что в Украине подтвержден уже 21 случай COVID-19 .
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