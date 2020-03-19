Коронавирус: Италия опередила Китай по числу жертв

19 марта, 2020, 20:54

В Италии от коронавируса уже умерло больше людей, чем в Китае

Об этом говорится в данных университета имени Джона Хопкинса.

За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек. Таким образом, всего в стране жертвами COVID-19 стали 3 405 человек. Это больше, чем в Китае - там умерло 3 249 человек.