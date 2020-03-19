Итальянский городок победил коронавирус с помощью эксперимента
Историю победы а вирусом рассказывает ВВС .
Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения.
Всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, - тоже.
Через 10 дней всех протестовали повторно, и в результате количество больных снизилось на 90 процентов, рассказал итальянским и британским СМИ профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London, который принимал участие в эксперименте.
В Во, где 22 февраля зафиксировали первую в Италии смерть от коронавируса, городским органам здравоохранения удалось полностью остановить распространение инфекции.
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"Тестирование было крайне важным, оно спасло много жизней", - поделился с журналистами мэр города Джулиано Мартини.
На этой неделе Всемирная организация здравоохранения призвала все страны активно тестировать населения на коронавирус, следуя примеру Южной Кореи и Тайваня. "Наше основное послание: тестируйте, тестируйте, тестируйте", - сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.
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"Когда человека протестовали во второй раз, оказалось, что уровень положительных результатов упал на 90 процентов", - сказал эксперт.
Важно, что повторное тестирование выявило не менее шести зараженных без симптомов, их поместили в карантин.
"Если бы их не обнаружили, инфекция продолжила бы распространяться", - сказал Андреа Кресанти в интервью британской газете Financial Times.
Хотя всех жителей отдельно взятой страны протестировать невозможно, очень важно тестировать людей без симптомов, вступали в контакт с известными больными, считает Андреа Кресанти.
Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут принимать 11 тыс. анализов в день.
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