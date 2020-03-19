Пандемия в Италии: в Бергамо крематории не справляются с количеством погибших, тела вывозят на военных грузовиках

19 марта, 2020, 13:59

В итальянском Бергамо тела погибших от коронавируса начали вывозить за пределы города на военных грузовиках, потому что местный крематорий не справляется с количеством жертв

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, ссылаясь на свидетельства местных жителей.

Согласно имеющейся информации, военные доставляют тела погибших в другие регионы страны.

"Крематорий Бергамо работает на полную мощность 24 часа в сутки, за это время выходит кремировать 25 погибших. Очевидно, что ему не удается справиться с количеством жертв, поступающих в последние дни", - цитирует спикера администрации города Бергамо издание Sky News.

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По последним данным, в мире зафиксировано 220,846 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 35,713 - в Италии, которая стала второй страной в мире по количеству инфицированных.