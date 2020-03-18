"Мы относились к этому несерьезно", - итальянцы рассказали о распространении эпидемии
18 марта, 2020, 16:14
Итальянцы со всех уголков Италии, которые сейчас сидят дома на жестком карантине, записали видеообращение к самим себе 10-дневной давности
Видео опубликовано в Facebook.
В нем итальянцы убеждают зрителей оставаться дома, отменить все планы и вести себя максимально осторожно.
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