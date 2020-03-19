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Espreso.tvОбществоИнфицированный коронавирусом житомирянин не назвал имена людей, которые встречали его в аэропорту

Инфицированный коронавирусом житомирянин не назвал имена людей, которые встречали его в аэропорту

Житомирянин, у которого обнаружена коронавирусная инфекциея, отказался назвать имена и местонахождение двух родственнтков, которые встречали его в аэропорту

Об этом шла речь на брифинге в Житомирский областной госадминистрации, сообщает УНИАН.

"За это предусмотрена уголовная ответственность. Мы этих людей обязательно установим и проверим на коронавирус", - заверил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

По его данным, эти люди - отец и сын инфицированного.

"Они могут быть инфицированы и представляют угрозу для окружающих", - подчеркнул председатель ОГА.

Житель Житомира, у которого подтвердили инфицирование коронавирусом, кроме Австрии, побывал в Германии. До госпитализации больной находился дома в самоизоляции. Сейчас он находится в инфекционном отделении одной из житомирских больниц.

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