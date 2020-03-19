В Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, - мэр

19 марта, 2020, 16:01

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией

Об этом он сообщил на Facebook.

"Первый подтвержденный случай в Житомире", - написал мэр.

Впоследствии Сухомлин записал видеообращение,в которм рассказал о пациенте.

"Житомирянин, который вернулся из Австрии, 56 лет. Состояние более-менее нормальное", - сообщил мэр.

Оперативный штаб организовал группы медработников, которые будут работать в аэропорту Борисполь и на железнодорожном вокзале Киева.

"Будут встречать, для того, чтобы нам максимально отследить людей, которые возвращаются спецрейсами и поездами. Если у них будет температура - граждане пройдут экспресс-тест и дальше лечить", - сообщил Сухомлин.