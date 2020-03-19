В Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, - мэр
19 марта, 2020, 16:01
Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией
Об этом он сообщил на Facebook.
"Первый подтвержденный случай в Житомире", - написал мэр.
Впоследствии Сухомлин записал видеообращение,в которм рассказал о пациенте.
"Житомирянин, который вернулся из Австрии, 56 лет. Состояние более-менее нормальное", - сообщил мэр.
Оперативный штаб организовал группы медработников, которые будут работать в аэропорту Борисполь и на железнодорожном вокзале Киева.
"Будут встречать, для того, чтобы нам максимально отследить людей, которые возвращаются спецрейсами и поездами. Если у них будет температура - граждане пройдут экспресс-тест и дальше лечить", - сообщил Сухомлин.
- В Украине зафиксированы 16 случаев заражения коронавирусом, 2 из которых - летальные.
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