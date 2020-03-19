"Маршрутки не останавливаются, пока вы снимаете": как в Киеве выполняют транспортные ограничения по количеству пассажиров

19 марта, 2020, 10:38

В Киеве второй день действуют транспортные ограничения из-за введения карантина для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщила коресподентка Еспресо.TV Валерия Пашко.

"К нам подошли пассажиры и говорят, а сколько вы будете, что снимать, потому, что маршрутки не хотят останавливаться, пока вы здесь. Мы уже видели около 10 маршруток, которые здесь проезжают. Достаточно часто новые и новые авто подъезжают", - рассказала журналистка.

Она отметила, что очередей нет ни на остановках, ни на вход в автобусы.

"Например, в маршурутках по 10-15 человек заходят, многие люди в масках, однако, конечно, не все. Водители маршруток тоже преимущественно в масках, но наиболее популярны маршурутные такси не соблюдают эти правила", - сказала коресподентка.

Журналистка добавила, что есть водители, которые имеют маску, но не одевают ее на лицо, держат на шее.

"На остановке буквально несколько человек стоит, я отмечу, что в автобусах, трамваях и троллейбусах - придерживаются количества людей - до 20 в среднем. Люди говорили, что многие (работы - ред.) на карантин не закрылись", - подытожила она.