"Маршрутки не останавливаются, пока вы снимаете": как в Киеве выполняют транспортные ограничения по количеству пассажиров
Об этом сообщила коресподентка Еспресо.TV Валерия Пашко.
"К нам подошли пассажиры и говорят, а сколько вы будете, что снимать, потому, что маршрутки не хотят останавливаться, пока вы здесь. Мы уже видели около 10 маршруток, которые здесь проезжают. Достаточно часто новые и новые авто подъезжают", - рассказала журналистка.
Она отметила, что очередей нет ни на остановках, ни на вход в автобусы.
"Например, в маршурутках по 10-15 человек заходят, многие люди в масках, однако, конечно, не все. Водители маршруток тоже преимущественно в масках, но наиболее популярны маршурутные такси не соблюдают эти правила", - сказала коресподентка.
Журналистка добавила, что есть водители, которые имеют маску, но не одевают ее на лицо, держат на шее.
"На остановке буквально несколько человек стоит, я отмечу, что в автобусах, трамваях и троллейбусах - придерживаются количества людей - до 20 в среднем. Люди говорили, что многие (работы - ред.) на карантин не закрылись", - подытожила она.
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