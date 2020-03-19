 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Маршрутки не останавливаются, пока вы снимаете": как в Киеве выполняют транспортные ограничения по количеству пассажиров

"Маршрутки не останавливаются, пока вы снимаете": как в Киеве выполняют транспортные ограничения по количеству пассажиров


фото: reuters
В Киеве второй день действуют транспортные ограничения из-за введения карантина для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщила коресподентка Еспресо.TV Валерия Пашко.

"К нам подошли пассажиры и говорят, а сколько вы будете, что снимать, потому, что маршрутки не хотят останавливаться, пока вы здесь. Мы уже видели около 10 маршруток, которые здесь проезжают. Достаточно часто новые и новые авто подъезжают", - рассказала журналистка.

Она отметила, что очередей нет ни на остановках, ни на вход в автобусы.

"Например, в маршурутках по 10-15 человек заходят, многие люди в масках, однако, конечно, не все. Водители маршруток тоже преимущественно в масках, но наиболее популярны маршурутные такси не соблюдают эти правила", - сказала коресподентка.

Журналистка добавила, что есть водители, которые имеют маску, но не одевают ее на лицо, держат на шее.

"На остановке буквально несколько человек стоит, я отмечу, что в автобусах, трамваях и троллейбусах - придерживаются количества людей - до 20 в среднем. Люди говорили, что многие (работы - ред.) на карантин не закрылись", - подытожила она.

  • Экс-премьер-министр Владимир Гройсман обратился к действующего главы правительства Дениса шныряли с призывом принять ряд мер для противодействия коронавируса.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать