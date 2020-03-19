 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество3 из 10 маршруток переполнены, мало людей в масках: журналисты проверили соблюдение карантина в транспорте

3 из 10 маршруток переполнены, мало людей в масках: журналисты проверили соблюдение карантина в транспорте


фото: reuters
Журналисты Еспресо.TV проверяют общественный транспорт в Киеве на остановке Караваевы Дачи

Об этом сообщила коресподентка Еспресо.TV Валерия Пашко.

"Ситуация разная. Самое сложное, наверное с маршрутками. Никакой маршрутки с 10 людьми. 3 из 10 маршруток - переполнены, мало людей в масках, с водителями такая же ситуация. Но не все в масках, кто ее надевает на шею", - сказала она.

Журналистка пообщалась с одним из водителей, он говорит, что ему жарко ехать и когда он надевает маску, у него собирается еще больше бактерий вокруг рта и она только вредит его здоровью.

"В автобусах и тролейсбусах - чуть лучше ситуация: большинство водителей в масках, пассажиры тоже и мало людей - где-то не больше 20. Есть троллейбус, который идет в центр и там действительно кондуктор не пропускает больше двадцати человек, все в масках и людей без них не запускайте ", - сказала она.

Пенсионеры скаражаться, что денег на маску нет, а доехать до любого конца города невозможно.

"Кроме того, пассажиры жалуются, что их не допускают в троллейбусы больше 20, но они ездят очень редко. В маршрутках водители видят камеру и немного нас боятся, и даже не останавливаются и проезжают мимо", - подытожила журналистка.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать