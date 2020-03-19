3 из 10 маршруток переполнены, мало людей в масках: журналисты проверили соблюдение карантина в транспорте

19 марта, 2020, 11:42

Об этом сообщила коресподентка Еспресо.TV Валерия Пашко.

"Ситуация разная. Самое сложное, наверное с маршрутками. Никакой маршрутки с 10 людьми. 3 из 10 маршруток - переполнены, мало людей в масках, с водителями такая же ситуация. Но не все в масках, кто ее надевает на шею", - сказала она.

Журналистка пообщалась с одним из водителей, он говорит, что ему жарко ехать и когда он надевает маску, у него собирается еще больше бактерий вокруг рта и она только вредит его здоровью.

"В автобусах и тролейсбусах - чуть лучше ситуация: большинство водителей в масках, пассажиры тоже и мало людей - где-то не больше 20. Есть троллейбус, который идет в центр и там действительно кондуктор не пропускает больше двадцати человек, все в масках и людей без них не запускайте ", - сказала она.

Пенсионеры скаражаться, что денег на маску нет, а доехать до любого конца города невозможно.

"Кроме того, пассажиры жалуются, что их не допускают в троллейбусы больше 20, но они ездят очень редко. В маршрутках водители видят камеру и немного нас боятся, и даже не останавливаются и проезжают мимо", - подытожила журналистка.