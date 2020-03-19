В Испании от коронавируса за сутки умерли 169 человек

19 марта, 2020, 17:02

В Испании от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 767 человек, общее количество заразившихся превысило 17 тысяч

Об этом говорится в отчете правительства Испании.

Согласно заявлению, за последние 24 часа зарегистрировано 169 летальных случаев. Днем ранее сообщалось о 598 умерших.

Количество инфицированных коронавирусом возросло на 3431, что примерно на 25% больше, чем в накануне. Общее количество случаев заражения достигло 17147.

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Председатель правительства автономной общины Мадрид Исабель Диас Аюсо допустила, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться восемь из десяти жителей в столице Испании, пишет CNN.

"У них будут слабые симптомы", - сказала она, добавив, что коронавирус является "смертельным" для пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где обнаружили вирус, среди них и Украина.

Более 84 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.