В Испании от коронавируса за сутки умерли 169 человек
Об этом говорится в отчете правительства Испании.
Согласно заявлению, за последние 24 часа зарегистрировано 169 летальных случаев. Днем ранее сообщалось о 598 умерших.
Количество инфицированных коронавирусом возросло на 3431, что примерно на 25% больше, чем в накануне. Общее количество случаев заражения достигло 17147.
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Председатель правительства автономной общины Мадрид Исабель Диас Аюсо допустила, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться восемь из десяти жителей в столице Испании, пишет CNN.
"У них будут слабые симптомы", - сказала она, добавив, что коронавирус является "смертельным" для пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где обнаружили вирус, среди них и Украина.
Более 84 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.
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