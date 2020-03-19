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Espreso.tvСпортВ УПЛ предложили неожиданный вариант спасения футбольного сезона

В УПЛ предложили неожиданный вариант спасения футбольного сезона


фото: shakhtar.com
Прерванный из-за карантина чемпионат Украины по футболу могут доиграть в формате мини-турнира

Об этом заявил исполнительный директор премьер-лиги Евгений Дикий, сообщает телеканал "Футбол" .

По его словам сейчас УПЛ рассматривает несколько вариантов завершения сезона.

"Сейчас есть несколько вариантов продолжения УПЛ: полноценное доигрывание чемпионата и мини-турнир с определением победителей. Но нужно сделать так, чтобы все стороны остались довольны и не обжаловали потом это решение в кабинетах", - сказал Дик.

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Он отметил, что вариант с фиксацией текущего турнирного положения возможен только при условии, если на него согласятся все клубы.

"Зафиксировать текущую турнирную таблицу? Если мы будем понимать, что у нас уже не остается времени, чтобы доиграть наш чемпионат в нормальном виде, мы можем принять решение о фиксации результатов по современному положении клубов в турнирной таблице. Но опять же повторюсь, вопрос в любом случае будет вынесен на общее собрание участников, по итогам которых и будет принято общее решение ", - заверил Дик.

 

 

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