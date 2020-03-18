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Espreso.tvСпортСтало известно, когда завершится карантин в чемпионате Украины

Стало известно, когда завершится карантин в чемпионате Украины


фото: Getty Images
15 мая, впервые после карантина, могут состояться матчи чемпионата Украины

Об этом сообщает SportArena .

15 мая - крайняя дата возобновления чемпионата, чтобы успеть его завершить до 30 июня, рекомендованная для финиша сезон дата от УЕФА.

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В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также имеет 46 пунктов, но уступает дончанам по дополнительным показателям.

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