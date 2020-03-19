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Espreso.tvОбществоВ Харькове подозрения на коронавирус у 22 человек, - Кернес

В Харькове подозрения на коронавирус у 22 человек, - Кернес


фото: reuters
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом

Об этом он написал в Telegram.

"Данные на сегодня: 22 человека в городе с подозрением (инфицирование, - ред.), они изолированы и под наблюдением врачей. Ни подтвержденного случая нет", - сообщил Кернес.

Он также добавил, что в ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тыс комплектов тестов.

"Все медицинские учреждения переведены в состояние готовности", - подытожил мэр.

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