В Харькове подозрения на коронавирус у 22 человек, - Кернес
19 марта, 2020, 13:56
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом
Об этом он написал в Telegram.
"Данные на сегодня: 22 человека в городе с подозрением (инфицирование, - ред.), они изолированы и под наблюдением врачей. Ни подтвержденного случая нет", - сообщил Кернес.
Он также добавил, что в ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тыс комплектов тестов.
"Все медицинские учреждения переведены в состояние готовности", - подытожил мэр.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть будет развозить медиков и правоохранителей на работу и рассказал о готовности города к карантину и наличие медсредств.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-