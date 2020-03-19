"Во время пандемий армии гибли не от пуль, а от бактерий": Кривонос призвал создать систему теробороны

19 марта, 2020, 14:48

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сегий Кривонос призвал создать в Украине систему территориальной обороны как для отражения агрессии РФ, так и для действий в условиях чрезвычайных ситуаций

Об этом Кривонос написал в Facebook.

"Украина не успела развернуть, и выстроить эффективную систему ТРО, в которой на уровне области предусмотрено постоянно действующий штаб обороны и безопасности. Региональный штаб - должен предварительно проработать все кризисы, все угрозы и сценарии, отработать меры по всем угрозах выходящие из ресурсов. Если бы сейчас мы имели территориальное оборону в концепции, которую моя команда обработала в прошлом году, то смогли бы значительно эффективнее работать против короновируса, потому что одна из функций теробороны, которую мы предполагали, - взаимодействие с ГСЧС и активное участие в ликвидаций й последствий чрезвычайных ситуаций ", - написал Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО заявил, что законопроект для создания теробороны в Украине уже готов.

"Законопроект о ТРО готов, апрель должен был быть стартом в зале ВР. Не добежали до финиша, и концепции Общественного содействия обороне и безопасности, а согласно ее на уровне региона должны заработать Центры Общественного содействия обороне и безопасности, которые в сложной ситуации с короновирусом должны подставить плечо кризисным региональным штабам профессионалами и объединив граждан вокруг себя. Есть огромное количество мотивированных людей с замечательным опытом 2014-15-16 лет, но которых государство пока не успела объединить единственной силой - территориальной обороне , Общественного содействия. ... Спасибо народным избранникам из Комитета национальной безопасности и обороны и разведки, которые поддержали нашу концепцию теробороны и мы вместе вышли на финишную прямую по принятию закона о территориальной обороне. ... Надеюсь, что когда заработает Верховная Рада, наш законопроект будет рассмотрен в первую очередь ", - написал Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО отметил, что на фоне эпидемии коронавируса Украина должна помнить об агрессии РФ на Донбассе, продолжается.

"Одно из главных стратегических задач не забыть, что кроме короновирусу война на востоке и здоровья военнослужащих является одним из приоритетов! Исторический опыт показывает, что во время пандемий Армии гибли не от пуль, а от бактерий. Сам не раз был на фронте и знаю, что и как надо сделать, чтобы сохранить людей и выполнить задание. Военное руководство постоянно работает в соответствии этих направлений, но армия без поддержки народа и правительства не сможет стопроцентными щитом безопасности государства ", - добавил Кривонос.