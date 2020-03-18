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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине зафиксировано 2 новых случая заражения

Коронавирус: в Украине зафиксировано 2 новых случая заражения

По состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая - 10, Житомирская - 1, Киевская - 2 и 1- Донецкая области, г. Киев - 2

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

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