"Шахтер" попал в топ-100 самых дорогих команд мира
19 марта, 2020, 16:46
1. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,27 млрд евро
Немецкий портал Transfermakt опубликовал рейтинг топ-100 самых дорогих команд мира
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.
Единственным украинским клубом, который попал в рейтинг, стал донецкий "Шахтер", который занял 69 место с общей стоимостью футболистов - 150,6 млн евро. Киевское "Динамо" в список топ-100 не попал.
Топ-10 самых дорогих клубов мира
1. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,27 млрд евро
2. "Ливерпуль" (Англия) - 1,19 млрд евро
3. "Реал" (Испания) - 1,08 млрд евро
4. "Барселона" (Испания) - 1,06 млрд евро
5. ПСЖ (Франция) - 1,02 млрд евро
6. "Бавария" (Германия) - 935,15 млн евро
7. "Атлетико" (Испания) - 870,50 млн евро
8. "Тоттенхэм" (Англия) - 863,50 млн евро
9. "Челси" (Англия) - 829,05 млн евро
10. "Манчестер Юнайтед" - 798,75 млн евро
- 18 марта "Шахтер" согласился отпустить 19-летнего украинского футболиста Михаила Мудрика к итальянской "Ромы" за 2 млн евро.
- 16 марта стало известно, что Мудрик заинтересовал итальянские "Аталанту" и "Рому" .
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