"Шахтер" попал в топ-100 самых дорогих команд мира

19 марта, 2020, 16:46

Немецкий портал Transfermakt опубликовал рейтинг топ-100 самых дорогих команд мира

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.

Единственным украинским клубом, который попал в рейтинг, стал донецкий "Шахтер", который занял 69 место с общей стоимостью футболистов - 150,6 млн евро. Киевское "Динамо" в список топ-100 не попал.

Топ-10 самых дорогих клубов мира

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,27 млрд евро

2. "Ливерпуль" (Англия) - 1,19 млрд евро

3. "Реал" (Испания) - 1,08 млрд евро

4. "Барселона" (Испания) - 1,06 млрд евро

5. ПСЖ (Франция) - 1,02 млрд евро

6. "Бавария" (Германия) - 935,15 млн евро

7. "Атлетико" (Испания) - 870,50 млн евро

8. "Тоттенхэм" (Англия) - 863,50 млн евро

9. "Челси" (Англия) - 829,05 млн евро

10. "Манчестер Юнайтед" - 798,75 млн евро