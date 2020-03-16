19-летний украинский футболист попал в сферу интересов итальянских топ-клубов

16 марта, 2020, 16:48

19-летний полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик заинтересовал итальянскую "Аталанту" и "Рому"

Об этом сообщает Сorriere dello Sport.

"Рома" следит за выступлениями полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика, украинец не является приоритетным вариантом для итальянцев, однако они могут сделать предложение.

Больше всего в трансфере заинтересован главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека, при котором полузащитник играл в первой команде "Шахтера".

Кроме "Ромы" футболист заинтересовал "Аталанту", 19-летний хавбек поразил итальянцев выступлениями в Юношеской лиге УЕФА, где "горняки" играли с командой из Бергамо.

В этом сезоне 19-летний полузащитник не провёл ни одного матча за первую команду "Шахтера". Transfermarkt оценивает исполнителя в 200 тыс. евро.