19-летний украинский футболист попал в сферу интересов итальянских топ-клубов
16 марта, 2020, 16:48
19-летний полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик заинтересовал итальянскую "Аталанту" и "Рому"
Об этом сообщает Сorriere dello Sport.
"Рома" следит за выступлениями полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика, украинец не является приоритетным вариантом для итальянцев, однако они могут сделать предложение.
Больше всего в трансфере заинтересован главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека, при котором полузащитник играл в первой команде "Шахтера".
Кроме "Ромы" футболист заинтересовал "Аталанту", 19-летний хавбек поразил итальянцев выступлениями в Юношеской лиге УЕФА, где "горняки" играли с командой из Бергамо.
В этом сезоне 19-летний полузащитник не провёл ни одного матча за первую команду "Шахтера". Transfermarkt оценивает исполнителя в 200 тыс. евро.
- 4 февраля в заявке "Шахтера" на матчи плей-офф Лиги Европы нашлось место для Мудрика.
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