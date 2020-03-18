Почти даром: "Шахтер" готов отпустить 19-летнего футболиста в "Рому"

18 марта, 2020, 10:37

"Шахтер" согласился отпустить 19-летнего украинского футболиста Михаила Мудрика в итальянскую "Рому" за 2 млн евро

Об этом со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, "Шахтер" оценил хавбека Михаила Мудрика в 2 млн евро. В переходе вингера в итальянский клуб заинтересован лично главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, знакомый с 19-летним футболистом по работе в "Шахтере".

Португальский специалист уже сообщил о своем интересе спортивному директору клуба Джанлуке Петраки.

В нынешнем сезоне Мудрик не провёл ни одного матча за первую команду "Шахтера".