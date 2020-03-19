"Реал" определился с будущим украинского голкипера Лунина

19 марта, 2020, 09:09

Испанский футбольный клуб "Реал" не собирается возвращать украинского вратаря Андрея Лунина по аренде в следующем сезоне

Об этом сообщает Marca .

Тренерский штаб мадридского "Реала" не планирует возвращать в первую команду Андрея Лунина в следующем сезоне. Сейчас голкипер сборной Украины находится в аренде в команде второго испанского дивизиона - "Овьедо".

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В Мадриде довольны выступлениями основного и резервного вратарей - Куртуа и Альфонса ареолы, который играет за "Реал" на правах аренды с ПСЖ. Ожидается, что соглашение с французом будет продолжено и на следующий сезон.

Таким образом, на Лунина ждет еще одна аренда.

21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.