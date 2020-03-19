"Реал" определился с будущим украинского голкипера Лунина
Об этом сообщает Marca .
Тренерский штаб мадридского "Реала" не планирует возвращать в первую команду Андрея Лунина в следующем сезоне. Сейчас голкипер сборной Украины находится в аренде в команде второго испанского дивизиона - "Овьедо".
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В Мадриде довольны выступлениями основного и резервного вратарей - Куртуа и Альфонса ареолы, который играет за "Реал" на правах аренды с ПСЖ. Ожидается, что соглашение с французом будет продолжено и на следующий сезон.
Таким образом, на Лунина ждет еще одна аренда.
21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.
- Напомним, 16 марта Андрей Лунин рассказал, что в Испании нет паники из-за пандемии коронавируса.
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