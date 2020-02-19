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Espreso.tvСпортУкраинец Лунин получил нового тренера в Испании

Украинец Лунин получил нового тренера в Испании


фото: realoviedo.es
Новым главным тренером испанского "Овьедо", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, стал Хосе Анхель Сиганда

Об этом сообщает официальный сайт "Овьедо".

53-летний Сиганда заменил на посту главного тренера клуба второго испанского дивизиона уволившегося Хави Росадо. Ранее он тренировал "Осасуну", "Херес" и "Атлетик".

После 28 туров "Овьедо" идет на 19-м месте в Сегунде. Команда находится в зоне вылета и отстает от "Альбасете", который расположился на 18-й позиции, на 1 очко

Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Овьедо" 7 матчей и пропустил 7 голов.

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