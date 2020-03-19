Предоставить доступ к тестам, предотвратить панику: Гройсман обратился к Шмигалю с открытым письмом по коронавирусу

19 марта, 2020, 10:09

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман обратился к действующему главе правительства Денису Шмигалю с призывом принять ряд мер по противодействию коронавируса

Еспресо.TV публикует полный текст обращения Гройсмана (орфография сохранена).

Открытое письмо Премьер-министру Украины

Уважаемый господин Премьер-министр Денис Шмыгаль!

Обращаюсь к вам в чрезвычайных обстоятельствах, требующих чрезвычайных действий. В этот тяжелый час нам, украинскому народу, нужно объединиться: обществу надо выполнять рекомендации властей, но прежде всего - власть должна служить обществу. Господин Премьер-министр, ваше Правительство стоит перед серьезными вызовами. Пришло время определить их четко и конкретно.

Сегодня основной и наиболее очевидной задачей государства является ограничение эпидемии, вызванной вирусом COVID-19. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по этому поводу однозначны: нужно увеличить наличие тестов. Изоляция больных и строгий карантин необходимы, но этого недостаточно. Призываю вас, господин Премьер-министр, увеличить доступ к тестам. Коронавирус не выбирает. Поэтому доступ к тестам должно иметь все общество, а не только власть и самые богатые. В этом контексте следует прежде всего помнить о людях пожилого возраста и тех, кто страдает заболеваниями. Они наиболее уязвимы и Правительство не может о них забыть. О слабых никто другой не позаботится. Тесты - как представляется, в мире доступны. Ваш коллега в Чешской Республике Андрей Бабиш несколько дней назад отправил в Китай военные самолеты за 100 тысячами тестов. Что мешает вам принять подобное решение?

Во-вторых, Правительство должно предотвратить необоснованную панику. Для предупреждения паники нужна честная, систематическая и ежедневная информационная политика. Украинское общество должно знать, какие реальные размеры эпидемии и планы имеет правительство.

В-третьих, Правительству нужно немедленно обратиться к Европейскому Союзу с просьбой включить Украину в планы Сообщества по борьбе с коронавирусом. Мы - система сообщающихся сосудов и нет никаких причин, по которым действия Украины и государств-членов ЕС, даже те, которые касаются приобретения необходимого медицинского оборудования и материалов, нельзя было бы согласовать. Международное сообщество проходит сегодня большой тест на солидарность, и я не могу себе представить, чтобы Украина услышала "нет" в этом вопросе. Преимущества здесь будут очевидны. Начиная с большей эффективности защитных мер, через обмен опытом и закончив переговорами о снижении цен.

В-четвертых, необходимо финансово поддержать людей, которые сейчас вынужденно оказались в неоплачиваемых отпусках. Это работники сфер, которые перестали функционировать на время карантина. Для этого использовать финансовые резервы государства.

И наконец, в-пятых, Украина должна помнить о своих гражданах, живущих и работающих за рубежом. Не поддаемся иллюзиям: если польский или чешский работодатель попадет в беду и решит уменьшить количество штатных рабочих мест, то первой жертвой станет украинец. Очевидно, что многие наши граждане решат в этой ситуации вернуться домой. Правительство должно их принять. Поэтому я призываю вас подготовить программу, которая позволит этим людям вернуться на украинский рынок труда.

Уважаемый господин Премьер-министр Денис Шмыгаль!

Время на политические споры и полемики еще наступит. Пожалуйста, примите мое письмо с добротой - это проявление искренней заботы за судьбу Украины.

С уважением, Владимир Гройсман.