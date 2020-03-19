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Espreso.tvОбществоНа Киевщине подтвердили новое заражение коронавирусом

На Киевщине подтвердили новое заражение коронавирусом


фото: reuters
В Киевской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА .

Коронавирусом заразилась женщина, член семьи первого больного в области.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в области в настоящее время выявлено 5 случаев подозрения на заболевание коронавирусом.

  • Напомним, ранее народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения диагноза.
  • Позже МЗ подтвердило заражения нардепа.
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