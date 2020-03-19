На Киевщине подтвердили новое заражение коронавирусом

19 марта, 2020, 14:00

В Киевской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА .

Коронавирусом заразилась женщина, член семьи первого больного в области.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в области в настоящее время выявлено 5 случаев подозрения на заболевание коронавирусом.