Легенды МЮ отдадут свои отели для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщает официальный twitter сети отелей футболистов.
В отелях бывших футболистов смогут оставаться медики, которые лечат людей от коронавируса.
"176 спальных мест будут заняты работниками HNS и медиками. Думаю, вся наша отрасль должна проявить солидарность не только с сотрудниками в это непростое время, но и с теми, кто в ближайшие месяцы больше нуждается в жилье. Это будет бесплатно, медработники смогут оставаться там в течение нескольких месяцев. Им необходима изоляция от членов семьи, на которых может повлиять то, что происходит", - сказал Невилл в видеообращении.
Один из отелей находится возле стадиона МЮ "Олд Траффорд", а другой - в центре города Манчестера. На данный момент Райан Гиггз тренирует сборную Уэльса, а Гари Невилл работает экспертом на британском телевидении.
A message from our co-owner Gary Neville. @ GNev2 @GG_Hospitality pic.twitter.com/uy2rEfweho- Hotel Football (@hotelfootballuk) March 18, 2020
- Напомним, 15 марта испанское издание Marca сообщило, что Криштиану Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса .
- Позже информация о том, что Роналду отдаст свои гостиницы для размещения больных на коронавирус оказалась фейком.
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