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Espreso.tvСпортЛегенды МЮ отдадут свои отели для борьбы с коронавирусом

Легенды МЮ отдадут свои отели для борьбы с коронавирусом


фото: Getty Images
Экс-игроки "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Райан Гиггз предоставят свои отели в распоряжение Национальной службы здравоохранения Великобритании

Об этом сообщает официальный twitter сети отелей футболистов.

В отелях бывших футболистов смогут оставаться медики, которые лечат людей от коронавируса.

"176 спальных мест будут заняты работниками HNS и медиками. Думаю, вся наша отрасль должна проявить солидарность не только с сотрудниками в это непростое время, но и с теми, кто в ближайшие месяцы больше нуждается в жилье. Это будет бесплатно, медработники смогут оставаться там в течение нескольких месяцев. Им необходима изоляция от членов семьи, на которых может повлиять то, что происходит", - сказал Невилл в видеообращении.

Один из отелей находится возле стадиона МЮ "Олд Траффорд", а другой - в центре города Манчестера. На данный момент Райан Гиггз тренирует сборную Уэльса, а Гари Невилл работает экспертом на британском телевидении.

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