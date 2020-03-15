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Espreso.tvМирРоналду хочет отдать свои отели под размещение больных коронавирусом,- СМИ

Роналду хочет отдать свои отели под размещение больных коронавирусом,- СМИ

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса

Об этом со ссылкой на испанскую ежедневную спортивную газету Marca передает Еспресо.TV.

Отели, принадлежащие игроку сборной Португалии, станут бесплатными больницами для зараженных коронавирусом.

К тому же легендарный спортсмен лично осуществлять оплату услуг медиков.

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