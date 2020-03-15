Роналду хочет отдать свои отели под размещение больных коронавирусом,- СМИ
15 марта, 2020, 10:56
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса
Об этом со ссылкой на испанскую ежедневную спортивную газету Marca передает Еспресо.TV.
Отели, принадлежащие игроку сборной Португалии, станут бесплатными больницами для зараженных коронавирусом.
К тому же легендарный спортсмен лично осуществлять оплату услуг медиков.
- Напомним, из-за стремительного распространения пандемии Роналду отказался возвращаться в Италию .
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