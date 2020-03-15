Роналду не будет отдавать свои отели для лечения больных коронавирусом, это фейк, - журналист
Об этом сообщил журналист Ману Сайнс в twitter.
"Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в Португалии в больницы. Фейк ньюз", - написал Сайнс.
Сообщение о шагах, якобы сделанных Роналду в условиях пандемии коронавируса, распространились мировыми СМИ, много материалов по этой теме ссылались на испанскую газету Marca. Впоследствии публикация исчезла с сайта Marca, в частности, на это обратил внимание известный бельгийский журналист Кристоф Террор.
Как отмечает итальянская La Repubblica, Marca удалила исходный материал о действиях 35-летнего форварда сборной Португалии без каких-либо объяснений.
Напомним, что Роналду решил не возвращаться в Италию, где играет за "Ювентус" и остался в Португалии, на Мадейре. Такое решение он принял после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани обнаружили коронавирус.
No es verdad que Cristiano vaya a convertir sus hoteles de Portugal en hospitales. Fake news. #YoMeQuedoEnCasa- Manu Sainz (@Manu_Sainz) March 15, 2020
- Напомним, 15 марта испанское издание Marca сообщило, что Криштиану Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса .
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