"Легкие случаи - на самоизоляцию": Ляшко рассказал о новом алгоритме противодействия коронавирусу

19 марта, 2020, 14:09

Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает РБК-Украина .

В Минздраве разработан алгоритм реагирования на вспышку коронавируса на примере других стран.

"Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами. Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и предоставлять медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали куда, случай доставить ", - заявил Ляшко.

Он отметил, что такие сценарии предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирус.

"Второй сценарий - это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированы заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию", - заявил Ляшко.

Также он рассказал о третьем сценарий.

"Третий сценарий предполагает, когда в случае введения чрезвычайного положения, можно будет привлекать частные заведения", - добавил Ляшко.