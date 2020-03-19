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Espreso.tvОбщество"Легкие случаи - на самоизоляцию": Ляшко рассказал о новом алгоритме противодействия коронавирусу

"Легкие случаи - на самоизоляцию": Ляшко рассказал о новом алгоритме противодействия коронавирусу


фото: rbc.ua
Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает РБК-Украина .

В Минздраве разработан алгоритм реагирования на вспышку коронавируса на примере других стран.

"Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами. Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и предоставлять медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали куда, случай доставить ", - заявил Ляшко.

Он отметил, что такие сценарии предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирус.

"Второй сценарий - это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированы заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию", - заявил Ляшко.

Также он рассказал о третьем сценарий.

"Третий сценарий предполагает, когда в случае введения чрезвычайного положения, можно будет привлекать частные заведения", - добавил Ляшко.

  • В Киевской области подтвердили второй случай заражения коронавирусом.

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