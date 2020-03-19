Медицинские маски появятся в аптеках Украины в пятницу-субботу, - Ляшко
Об этом он сказал во время брифинга в четверг, передает LB.ua .
Ляшко напомнил, что закупки необходимых медицинских изделий на этой неделе были выведены из-под действия закона о государственных закупках. Это позволяет приобретать необходимые товары очень быстро и без тендеров.
"Теперь вопрос в том, что мы столкнулись с глобальным дефицитом некоторых средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И правительство приняло жесткие ограничения: запрет экспорта и реэкспорта с территории Украины, как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты", - сказал он.
Также правительство договорилось с отечественными производителями о ликвидации дефицита.
"И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка средствами индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не у всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства ", - сказал он.
- Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса.
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