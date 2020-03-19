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Espreso.tvОбществоМедицинские маски появятся в аптеках Украины в пятницу-субботу, - Ляшко

Медицинские маски появятся в аптеках Украины в пятницу-субботу, - Ляшко


фото: rfe
Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что маски в аптеках появятся в пятницу-субботу

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, передает LB.ua .

Ляшко напомнил, что закупки необходимых медицинских изделий на этой неделе были выведены из-под действия закона о государственных закупках. Это позволяет приобретать необходимые товары очень быстро и без тендеров.

"Теперь вопрос в том, что мы столкнулись с глобальным дефицитом некоторых средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И правительство приняло жесткие ограничения: запрет экспорта и реэкспорта с территории Украины, как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Также правительство договорилось с отечественными производителями о ликвидации дефицита.

"И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка средствами индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не у всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства ", - сказал он.

  • Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса.

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