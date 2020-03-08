Спарринг-партнер Кличко сенсационно нокаутировал непобедимого поляка

8 марта, 2020, 12:12

Финский супертяжеловес Роберт Гелениус нокаутировал поляка Адама Ковнацки и нанес ему первое поражение в карьере

Об этом сообщает ESPN Ringside в twitter.

В Нью-Йорке (США) в главном бою вечера бокса Гелениус неожиданно победил Ковнацки.

В четвертом раунде финн сначала отправил польского боксера в нокдаун, а затем бросился добивать соперника и заставил рефери остановить поединок. Для Ковнацки, который входил в десятку лучших тяжеловесов мира, это первое поражение в карьере.

Роберт Гелениус ранее помогал готовиться к боям украинцу Владимиру Кличко в качестве спарринг-партнера.