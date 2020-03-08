Спарринг-партнер Кличко сенсационно нокаутировал непобедимого поляка
8 марта, 2020, 12:12
Финский супертяжеловес Роберт Гелениус нокаутировал поляка Адама Ковнацки и нанес ему первое поражение в карьере
Об этом сообщает ESPN Ringside в twitter.
В Нью-Йорке (США) в главном бою вечера бокса Гелениус неожиданно победил Ковнацки.
В четвертом раунде финн сначала отправил польского боксера в нокдаун, а затем бросился добивать соперника и заставил рефери остановить поединок. Для Ковнацки, который входил в десятку лучших тяжеловесов мира, это первое поражение в карьере.
Роберт Гелениус ранее помогал готовиться к боям украинцу Владимиру Кличко в качестве спарринг-партнера.
Helenius saw Kowanacki was hurt and turned the #KownackiHelenius- ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 8, 2020
(via @premierboxing )
pic.twitter.com/IeGnqvU01s
- Напомним, 3 марта сообщалось, что Адам Кованцки является главным претендентом на бой с бывшим чемпионом мира американцем Энди Руисом.
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