Я чувствую себя хорошо, - тренер, зараженный коронавирусом

18 марта, 2020, 16:59

Главный тренер бразильского "Фламенго" Жорже Жезус рассказал, что не чувствует симптомов коронавируса

Об этом тренер сообщил в instagram.

"Это правда, что тест был положительным, но я чувствую себя как обычно, ровно так же, как я чувствовал себя месяц или год назад. Я обычный человек, у меня нет симптомов, но тест оказался положительным. Я буду на карантине", - заявил Жезус.

65-летний Жезуш регулярно осматривается врачами и находится на домашней изоляции.