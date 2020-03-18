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Espreso.tvСпортЯ чувствую себя хорошо, - тренер, зараженный коронавирусом

Я чувствую себя хорошо, - тренер, зараженный коронавирусом


фото: Getty Images
Главный тренер бразильского "Фламенго" Жорже Жезус рассказал, что не чувствует симптомов коронавируса

Об этом тренер сообщил в instagram.

"Это правда, что тест был положительным, но я чувствую себя как обычно, ровно так же, как я чувствовал себя месяц или год назад. Я обычный человек, у меня нет симптомов, но тест оказался положительным. Я буду на карантине", - заявил Жезус.

65-летний Жезуш регулярно осматривается врачами и находится на домашней изоляции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estou sob os cuidados do departamento médico do @flamengo e me sinto bem no momento . Fizemos uma contraprova e aguardamos o resultado. Agradeço desde já as mensagens de carinho e apoio que recebi de vocês . Obrigado, Nação.

Сообщение, распространенный Jorge Jesus (@jorgejesus)

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