Я чувствую себя хорошо, - тренер, зараженный коронавирусом
18 марта, 2020, 16:59
Главный тренер бразильского "Фламенго" Жорже Жезус рассказал, что не чувствует симптомов коронавируса
Об этом тренер сообщил в instagram.
"Это правда, что тест был положительным, но я чувствую себя как обычно, ровно так же, как я чувствовал себя месяц или год назад. Я обычный человек, у меня нет симптомов, но тест оказался положительным. Я буду на карантине", - заявил Жезус.
65-летний Жезуш регулярно осматривается врачами и находится на домашней изоляции.
Estou sob os cuidados do departamento médico do @flamengo e me sinto bem no momento . Fizemos uma contraprova e aguardamos o resultado. Agradeço desde já as mensagens de carinho e apoio que recebi de vocês . Obrigado, Nação.
- Напомним, 13 марта главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус .
- 17 марта первый тест на коронавирус бывшего тренера португальской "Бенфики" Жорже Жезуса показал положительный результат .
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