Финалист Лиги Европы заразился коронавирусом

17 марта, 2020, 16:28

Первый тест на коронавирус бывшего тренера португальской "Бенфики" Жорже Жезуса показал положительный результат

Об этом сообщает официальный twitter "Фламенго".

Бразильский клуб "Фламенго" объявил, что первый тест на коронавирус тренера Жорже Жезуса показал положительный результат, однако в клубе рассчитывают, что второй тест все же покажет отрицательный результат.

Медслужба не уверена, что первый тест был проведен правильно. Президент клуба, тренер, а также игроки команды отправлены в карантин.

В период с 2009-го по 2015-й год Жорже Жезус тренировал португальскую "Бенфику", и дважды выводил команду в финал Лиги Европы, однако уступил в 2013-м году лондонском "Челси", а в 2014-м испанской "Севильи".

O Flamengo informa que a contraprova realizada pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo para o Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça (17). O resultado sairá entre 24h e 48h. # ForçaMister - Flamengo (@Flamengo) March 17, 2020