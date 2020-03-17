 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФиналист Лиги Европы заразился коронавирусом

Финалист Лиги Европы заразился коронавирусом


фото: Reuters
Первый тест на коронавирус бывшего тренера португальской "Бенфики" Жорже Жезуса показал положительный результат

Об этом сообщает официальный twitter "Фламенго".

Бразильский клуб "Фламенго" объявил, что первый тест на коронавирус тренера Жорже Жезуса показал положительный результат, однако в клубе рассчитывают, что второй тест все же покажет отрицательный результат.

Медслужба не уверена, что первый тест был проведен правильно. Президент клуба, тренер, а также игроки команды отправлены в карантин.

В период с 2009-го по 2015-й год Жорже Жезус тренировал португальскую "Бенфику", и дважды выводил команду в финал Лиги Европы, однако уступил в 2013-м году лондонском "Челси", а в 2014-м испанской "Севильи".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать