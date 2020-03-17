Финалист Лиги Европы заразился коронавирусом
Об этом сообщает официальный twitter "Фламенго".
Бразильский клуб "Фламенго" объявил, что первый тест на коронавирус тренера Жорже Жезуса показал положительный результат, однако в клубе рассчитывают, что второй тест все же покажет отрицательный результат.
Медслужба не уверена, что первый тест был проведен правильно. Президент клуба, тренер, а также игроки команды отправлены в карантин.
В период с 2009-го по 2015-й год Жорже Жезус тренировал португальскую "Бенфику", и дважды выводил команду в финал Лиги Европы, однако уступил в 2013-м году лондонском "Челси", а в 2014-м испанской "Севильи".
O Flamengo informa que a contraprova realizada pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo para o Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça (17). O resultado sairá entre 24h e 48h. # ForçaMister- Flamengo (@Flamengo) March 17, 2020
- Напомним, 13 марта главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус .
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