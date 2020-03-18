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Espreso.tvОбществоВ Италии объявили об испытаниях вакцины против коронавируса

В Италии объявили об испытаниях вакцины против коронавируса

В Италии в ближайшую неделю ученые проведут первые испытания вакцины против коронавируса

Как сообщает ANSA , вакцину разработала компания Takis. Ее получили на основе фрагмента генетического материала вируса.

Тестирование сначала пройдет на животных.

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В случае удовлетворительных результатов первые испытания вакцины могут начать тестировать на людях уже осенью.

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Всего в мире количество случаев заражения достигла 187 717 человек. Число жертв составляет 7 822. Более 79 000 человек успешно прошли курс лечения. Коронавирус зафиксирован в более чем 150 странах мира.

Напомним, нидерландские ученые утверждают, что они обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

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