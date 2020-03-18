В Сербии из-за коронавирус ввели комендантский час

18 марта, 2020, 10:17

Правительство Сербии 17 марта ввел комендантский час с 20 часов вечера до 5 утра из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил во время пресс-конференции президент страны Александр Вучич, в этот период на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения. Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых сейчас около 7000.

Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из помещений. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.

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В Сербии сейчас зафиксировано 72 больных COVID-19. В страну в течение последних двух суток прибыли 35 тыс. граждан из-за рубежа, преимущественно из европейских стран, где больше всего распространен коронавирус. Президент Вучич заявил, что такие люди являются основным источником заболевания. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тыс. граждан.

Власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.

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Чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограниченный городской и междугородний транспорт.

Самая тяжелая ситуация на Балканах - в Словении, где зафиксировано 273 больных. Черногория - единственная страна в регионе, где нет ни одного случая заболевания.

По состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано более 183 тыс. случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, 7168 человек умерли, почти 80 тыс. выздоровели.