Без радикальных мер количество заражений будет удваиваться каждые 5-6 дней, - Джонсон
Об этом британский премьер заявил на пресс-конференции в Лондоне в понедельник вечером, сообщает Reuters.
"Сейчас настало время для каждого остановить все несущественные контакты с другими и отказаться от всех ненужных передвижений", - цитирует британского премьера агентство
По его словам, люди, которые испытывают симптомы коронавируса, должны изолироваться на 14 дней вместе с родственниками или другими людьми, с кем они живут.
Особенно внимательными, по словам британского премьера, следует быть жителям Лондона, где коронавирус распространяется быстрее, чем в других регионах.
Джонсон призвал британцев по возможности работать из дома, а также избегать посещения пабов, клубов, театров и других общественных мест.
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"Похоже, что сейчас мы приближаемся к быстрому росту кривой вверх, без радикальных действий количество заражений может удваиваться каждые 5 или 6 дней", - сказал он.
Джонсон также призвал обращаться в Национальную систему здравоохранения только в случае крайней необходимости.
Напомним, Лондон выбрал стратегию борьбы с коронавирусом, отказавшись от закрытия школ, детсадов, магазинов, реторанив, предприятий и т.д. Цель стратегии состоит в том, чтобы нация переболела и получила иммунитет к болезни.
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